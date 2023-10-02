أتليتيكو مدريد ينتفض ليتغلب 3-2 على قادش بفضل ثنائية كوريا

سجل المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا هدفين ليساعد أتليتيكو مدريد على تحويل تأخره بثنائية الى فوز 3-2 على ضيفه قادش محققا انتصاره الثالث على التوالي في البطولة الاسبانية لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم أتليتيكو، الذي يملك مباراة مؤجلة، للمركز الرابع برصيد 16 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ورغم سيطرة أصحاب الأرض على المباراة من البداية، تقدم قادش بشكل مفاجئ في الدقيقة 12 عندما أرسل كريس راموس تمريرة من الجهة اليمنى للظهير الأيسر لوكاس بيريس داخل الست ياردات ليسددها في الشباك من مدى قريب.

وضاعف روجر مارتي النتيجة للضيوف بتسديدة من فوق الحارس بعد تمريرة طويلة من زميله الحارس خيريمياس ليديسما في الدقيقة 27 قبل أن يقلص كوريا الفارق لأتليتيكو بضربة رأس من منتصف منطقة الجزاء بعدها بخمس دقائق.

وأدرك الأرجنتيني ناويل مولينا هدف التعادل بعد نهاية الاستراحة مباشرة بتسديدة قوية ارتدت من أحد المدافعين، ثم سجل كوريا هدفه الشخصي الثاني بعد هجمة سريعة ليضمن الفوز لفريق المدرب ديغجو سيميوني في الدقيقة 65.

وسجل كوريا البالغ عمره 28 عاما ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالليغا بعد تعافيه مبكرا من إصابة تعرض لها خلال الفوز في مباراة قمة على ريال مدريد الأسبوع الماضي مما تسببت في غيابه عن الفوز على أوساسونا يوم الخميس الماضي.