البطولة الفرنسية: تعادل نيس مع بريست وفوز رين على نانت



تعادل نيس مع ضيفه بريست سلبا في المباراة التي جمعتهما الاحد ضمن الجولة السابعة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع بريست رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف موناكو المتصدر. كما رفع نيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ستاد ريمس صاحب المركز الثالث.

وفاز ليل على لوهافر بثنائية نظيفة. وسجل هدفي ليل إيدور زيغروفا في الدقيقة 40 ويوان ساليمار بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

ورفع ليل رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد لوهافر عند 9 نقاط في المركز العاشر.

كما تغلب تولوز على ضيفه ميتز بثلاثة أهداف دون رد. وسجل أهداف تولوز نيكلاس شميدت في الدقيقة 31 وتهيجس دالينغا في الدقيقة 43 وفرانك ماجري في الدقيقة 82.

ورفع تولوز رصيده إلى 9 نقاط في المركز 11 بينما تجمد رصيد ميتز عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

ومن جهته، تخطى ستاد ريمس ضيفه ليون بهدفين دون رد سجلهما مارشال مونيتسي في الدقيقة 45 ويونس عبد الحميد في الدقيقة 71.

ورفع ستاد ريمس رصيده للنقطة 13 في المركز الثالث فيما بقي رصيد ليون عند نقطتين في المركز 18 والاخير.

وفاز مونبلييه على لوريان بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز التاسع فيما بقي لوريان عند 6 نقاط في المركز 16.

وتفوق رين على نانت بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده الى 11 نقطة في المركز السادس فيما بقي رصيد نانت عند 8 نقاط في المركز 13.