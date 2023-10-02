الدورة 17 للصالون المتوسطي للبناء (صفاقس ): حضور أجنبي رفيع المستوى وثراء في الأنشطة الموازية للعرض

تتميز الدورة 17 للصالون المتوسطي للبناء ( ميديبات) التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 4 الى 7 أكتوبر 2023 بمشاركة أجنبية رفيعة المستوى ومحتوى ثري ومتنوع للفعاليات الموازية للعرض تستقطب ثلة من الخبراء المرموقين والهياكل الاقتصادية والمهنية ذائعة الصيت.

ومن بين الدول الإفريقية التي تسجل حضورها في هذه الدورة الكامرون وبوركينا فاسو والسينغال والكوت ديفوار والكونغو برازافيل، إضافة إلى فرنسا وليبيا.

ومن المؤسسات المهنية الدولية التي ستكون حاضرة في الصالون شبكة الأعمال (AFRICALINK) التي تضم 165 عضوا من الفاعلين الاقتصاديين في القارتين الإفريقية والأوروبية والتي ركّزت فرعا لها في تونس خلال دورة صالون “ميديبات” الماضية قبل سنتين. كما لم تتخلف الهياكل الوطنية الوفية للصالون على غرار عمادة المهندسين وعمادة المهندسين المعماريين عن الموعد.

يفتتح الصالون رسميا من قبل السيدة كلثوم بن رجب القزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومن المنتظر أن يشارك في بعض فعالياته وزراء آخرون رفقة من سيحضر من الوزراء الأجانب الضيوف.

ومن بين الوزراء وكبار المسؤولين من أصحاب القرار الذين تأكدت مشاركتهم السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، ووزير البناء والاعمار والإسكان في حكومة الكونغو برازافيل، وكاتب الدولة للإسكان والتنمية الحضرية الكامروني، والمستشار الفني المكلف بالمشاريع في وزارة البناء والمسكن والتنمية الحضرية في الكوت ديفوار.

وينتظر أن تكون زيارة الوفد الرسمي الكامروني رفيع المستوى مناسبة لتوقيع بروتوكول اتفاق مع وزارة التجهيز والإسكان التونسية يتضمن إنجاز عدد من المشاريع في الكامرون من بينها إنشاء مركزية شراء للمنتوجات التونسية من مواد البناء والمواد الأولية وإنجاز مساكن اجتماعية.

وستختص ليبيا الشقيقة في اليوم الثاني من الصالون الموافق للخميس 5 أكتوبر ب”يوم ليبيا” وشعاره هذه السنة “من أجل شراكة تونسية ليبية دائمة وأشمل”، وينتظر أن تشهد هذه التظاهرة مشاركة مكثفة لشخصيات ليبية رفيعة المستوى وأصحاب القرار في تونس وفي ليبيا.

ومن أبرز فعاليات الدورة أيضا تخصيص جناح للقاءات الشراكة تحت شعار “أخوّة وتعاون إفريقي” وستجرى هذه اللقاءات بين المؤسسات المهنية فيما بينها ومع الوفود الحكومية الرسمية ضمن يما يعرف بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.. ومن المنتظر أن تثمر لهذه اللقاءات اتفاقات مجزية في القطاعين.

وسيجمع الصالون، على غرار الدورات السابقة، مجموعات متعددة من رجالات البناء الإعمار من مهندسين وخبراء ومهندسين معماريين وباحثين رواد، تجمعهم فضاءات : منتدى ريادة الأعمال ( 4 أكتوبر) وشعاره “بادر من أجل البناء المستدام”، والمنتدى العلمي ( 5 أكتوبر) وعنوانه “علوم ومدن” .. إضافة إلى مائدة مستديرة ينظمها مشروع “النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط” الذي تشترك فيه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مع 8 هياكل متوسطية وذلك في اليوم الثاني للصالون لتعميق البحث حول “تحديات قطاع النقل ومعايير التأهيل”.

يشتمل البرنامج أيضا على مائدتين مستديرتين هامتين تنظمان على هامش “ميديبات” تجمعان أعضاء ومنخرطي كل من عمادة المهندسين التونسيين وعمادة المهندسين المعماريين مع ما يمثله هذان الهيكلان من أهمية في قطاع البناء والاعمار بتونس. وستكون لكلتا العمادتين مشاركة نشطة في المنتدى العلمي، إلى جانب كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومجلس العلوم الهندسية التابع لعمادة المهندسين وجمعية KNX UC Tunisia علما وان هذا المنتدى سيعكف على الخوض في عديد الزوايا ذات العلاقة بالبناءات الخضراء والبناءات الذكية المستدامة.

المدير العـــــام

هشام اللومــــــــي