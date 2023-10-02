ارتفاع أسعار النفط العالمية..

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتعوض بعض خسائرها يوم الجمعة مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر/كانون الأول 18 سنتا أو 0.2% إلى 92.38 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتا في جلسة يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/تشرين الثاني عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3% إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا يوم الجمعة.

وارتفع الخامان بقرابة 30% في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما مددت “أوبك+” تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

رويترز