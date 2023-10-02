تونس تنطلق في تجربة استغلال خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية

أعطى وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، إشارة الانطلاق في تجربة نموذجية لاستغلال خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في تونس، خلال ورشة عمل حول واقع وآفاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك بحضور ممثلي شركة “سبايس إكس” SpaceX الأمريكية، التي مكنت تونس من فترة تجريبية لخدماتها، وذلك على أثر الاتفاقية التي تم توقيعها بين الوكالة الوطنية للترددات وشركة “سبايس إكس”، والتي ستوفر بها هذه الشركة ثلاثة أجهزة للربط بشبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية سيتم تركيزها في ولايات أريانة وتونس وقابس واستغلالها لمدة ثلاثة أشهر.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إيجاد الحلول التقنية الكفيلة بتوفير خدمات الربط بالإنترنت ذات التدفق العالي في المناطق التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية للاتصالات. وستمكن هذه التجربة النموذجية من الاطلاع عن كثب على تكنولوجيات الربط عبر الأقمار الاصطناعية وطريقة عملها لتوفير خدمات الاتصالات ذات التدفق العالي جداً، بالإضافة إلى إجراء اختبارات لجودتها وسرعة تدفقها ومقارنتها بالتكنولوجيات المستخدمة في تونس مثل تكنولوجيا الجيل الرابع من الهواتف الجوالة وشبكات الألياف البصرية وغيرها.

كما ستمكن هذه التجربة من الاطلاع على النموذج الاقتصادي من جهة، ومن تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الضروري لتسويق خدمات الربط بشبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في تونس من جهة أخرى.

كما أشار الوزير خلال مداخلته إلى أنّ خدمات الأنترنات عبر الأقمار الصناعية متوفرة لدى مشغلي الإتصالات ومزودي خدمات الأنترنات بتونس، لكنها تقتصر فقط على بعض المؤسسات الإقتصادية المتواجدة في مناطق بعيدة ونائية على غرار الشركات النفطية أو الشركات الصناعية المتواجدة في مناطق صحراوية أو في مناطق بعيدة ومنعزلة.

وأكد الوزير خلال كلمته في هذه المناسبة على أهمية توفير خدمات الأنترنات الساتلية للعموم لتساهم في تدعيم البنية التحتية للاتصالات في بلادنا، خاصة في المناطق التي يصعب توفير شبكات الاتصالات الأرضية بها، مما سيقلص الفجوة الرقمية بين الجهات ويحقق الإدماج الرقمي والاجتماعي.

وأشار في هذا السياق إلى عمل الوزارة على مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجال البنية التحتية ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لمجال الاتصالات بهدف فتح آفاق جديدة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة، مثل تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.