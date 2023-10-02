الحشاني يؤكد حرصه على تفعيل الحوار الإجتماعي والطبوبي يشدد على أن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لمصلحة البلاد

خلال لقائها اليوم الإثنين 02 أكتوبر 2023 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، نقلت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي للطبوبي موقف رئيس الحكومة أحمد الحشاني المتعلق بحرصه على تفعيل الحوار الإجتماعي.

وفي هذا الإطار، جدّد الطبوبي تأكيده أن موقف المنظمة ثابت وهو أن الحوار الإجتماعي الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد من أجل مصلحة البلاد والإستقرار الإجتماعي.

ووفق موقع الشعب نيوز، فقد تم خلال اللقاء النظر في برامج التعاون بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى استعراض مسار الحوار الإجتماعي والعمل المشترك.