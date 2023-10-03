غار الملح: حجز 15 طنا من ”البطاطا” في مخزن عشوائي..

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت، بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي، نحو 15 طنا من البطاطا المعدة للاستهلاك مخزنة في أحد المستودعات العشوائية وغير مصرّح بها لدى مصالح وزارة التجارة بمنطقة الزواوين من معتمدية غار الملح.

وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، مساء أمس الاثنين، أنه سيتم إعادة ضخ هذه الكميات بسوق الجملة للخضر والغلال ببنزرت وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة مع تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات بغرض المضاربة فيها من طرف شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020.

وأوضحت الوزارة أن عملية الحجز تمت اثر تلقي معلومات تفيد تعمد شخص لا تتوفر لديه شروط ممارسة التجارة تجميع كميات من البطاطا بمستودع عشوائي بهدف بيعها خارج المسالك القانونية.