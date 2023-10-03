خوفا من انتقال “البق” الى تونس: دعوة الى الامتناع عن توريد تجهيزات مُستعملة كالأثاث والسيارات من فرنسا..

قال مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، الدكتور سمير الورغمي، في تعليقه على انتشار حشرة البق في فرنسا وبعض الدول الأخرى، إن تونس لديها برنامج وطني لمراقبة الحشرات وبهتم بنواقل الأمراض.

وبين الدكتور سمير الورغمي، أن تونس لديها نقاط مراقبة صحيّة في مختلف نقاط العبور الجوية والبحرية والبرية تعمل من أجل التثبت للتوقي من دخول هذه الحشرات إلى بلادنا.

وأكد الدكتور الورغمي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، على أن البق حشرة ناقلة للأمراض وتتسبب في بعض الأمراض لأنها تتغذى من الدم وهي موجودة في الأسرة والأثاث المصنوع من الخشب إضافة إلى الأحشية والأغطية.

ودعا المتحدث في هذا الإطار كل التونسيين إلى ضرورة تهوئة المنازل وتعريض الأثاث والأغطية والحشايا إلى أشعة الشمس والمحافظة على نظافة المكانن والإبلاغ عن أي حشرة بق يتم ملاحظتها.

كما أكد مدير حفظ الصحة أهمية أخذ الاحتياطات حتى لا تنتشر هذه الحشرة في البلاد أهمها التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إيقاف توريد عديد التجهيزات المستعملة من الدول التي تشهد انتشار للبق على غرار الأثاث والسيارات ولو بصفة مؤقتة.

وأبرز المسؤول بوزارة الصحة بأن القضاء على هذه الحرة يكون عبر حرق التجهيزات التي توجد بها.

هذا ولفت الورغمي إلى أن تونس لها حوالي 1000 شركة مختصة في حفظ الصحة التي تقوم بالمداواة ويمكن اللجوء إليها من قبل المواطنين أو المؤسسات أو النزل للقيام بعملية المداواة توقيا من انتشار هذه الحشرة.