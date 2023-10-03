عاجل: 20 قتيل في حادث سقوط حافلة من أعلى جسر بايطاليا..

قتل 20 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا “البندقية”، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” عن رئيس بلدية البندقية لويجي بروغنارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث.

كما تابعت أن الحافلة سقطت من جسر بالقرب من المدينة الواقعة في شمال إيطاليا.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الحادث، وأعلنت أجهزة الإطفاء أن النيران اشتعلت في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي إلىى ذلك، أسفر السقوط عن “20 قتيلا على الأقل بينهم طفلان”، وفق ما أفاد متحدث باسم البلدية وكالة فرانس برس.