متابعة: تفاصيل ايقاف عبير موسي..#خبر_عاجل

أفاد نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر الاحتفاظ بموكلته لمدة 48 ساعة، وتم نقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة.

وأوضح العريبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إيقاف موسي عشية اليوم من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بموكلته بناء على قرار من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، “رغم أن ذلك ليس من اختصاصه”، حسب تعبيره، مبينا أن موكلته بصفتها محامية، فإن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف هو الجهة المختصة بمباشرة المسألة، وإعطاء الأذون عن طريق قاضي التحقيق بعد إعلام الهياكل المعنية (الفرع الجهوي للمحامين بتونس).

كما صرح بأنه تم منع فريق الدفاع من لقاء موسي التي تم نقلها في مرحلة أولى إلى مركز الأمن الوطني بحلق الوادي ومنه الى مركز الايقاف التحفظي ببوشوشة، ليتم لاحقا السماح لممثل الفرع الجهوي للمحامين بتونس من لقائها في حدود الساعة الثامنة ليلا.

ورجح العريبي، أنه تم ايقاف موسي لشبهة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء المقصود به إثارة الهرج بالتراب التونسي.