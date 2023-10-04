بسبب شكاية من وزير الداخلية السابق: الاحتفاظ بهذا الصحفي..

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أمس الثلاثاء 03 أكتوبر، الاحتفاظ بالصحفي في اذاعة صبرة اف ام ياسين الرمضاني اثر سماعه من قبل باحث البداية على خلفية دعوى رفعها ضده وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.

وتم الاستماع الى الرمضاني من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في فيسبوك انتقد فيها سياسات الوزير، كما يواجه الرمضاني تتبعات قضائية في شكاوي أخرى متعلقة بالنشر على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر ان يمثل ياسين الرمضاني صباح اليوم الأربعاء أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان في حالة احتفاظ.

وقد طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني معتبرة إيقافه حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس.

وذكرت النقابة ان مسؤولي الدولة ليسوا بمعزل عن النقد وأن التعبير الحر والنقد هو حق اصيل للمواطنات والمواطنين ولا يحق لأي جهة مصادرة هذا الحق وفرض الرقابة والتخويف، كما دعت الوزير السابق إلى سحب الشكاية.