حملة تبرع واسعة النطاق من Ooredoo لفائدة الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي

لقد تجاوزت شركة Ooredoo منذ سنوات طويلة دور مشغل الاتصالات لتنفتح على مبادرات عديدة في شتى المجالات والتي تترسخ في عمق برنامج مسؤوليتها الاجتماعية “تونس تعيش” على غرار المجال الصحي والتي تولي شركة Ooredoo اليه أهمية قصوى.

شهر أكتوبر من كل سنة يمثل فرصة مهمة لـOoredoo للعمل بكل جهد على التواصل مع اكبر عدد ممكن من التونسيين لتنمية مستوى الوعي الجماعي بأهمية قضية مكافحة مرض سرطان الثدي وفرصة للتعبير لكل النساء اللواتي يكافحن هذا المرض عن كل الدعم والفخر لجهودهن اليومية في سبيل التغلب على هذا المرض الخبيث.

تنظم Ooredoo هذه السنة ومن خلال برنامج مسؤوليتها الاجتماعية “تونس تعيش” حملة واسعة النطاق بمعية شركينا الاستراتيجي Samsung تحت شعار “اشري وتبرع… اربح ومنع” بهدف جمع التبرعات لصالح الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي (ATAMCS) لمساعدتها في أحد أهم القضايا على الاطلاق في وجهة نظر شركة Ooredoo.

تتيح Ooredoo هذا العام لجميع مشتركيها الذين يقومون بمعاملات عبر منصاتها الإلكترونيةwww.ooredoo.tn أو تطبيق My Ooredoo، خلال شهر أكتوبر، الدخول تلقائيا في السحب والفوز بهدية من منتجات Samsung و سيتم التبرع بنسبة من إجمالي المعاملات التي تمت لصالح الجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي (ATAMCS) للمساهمة في مكافحة هذا المرض.

قضية نبيلة سيكون من خلالها حرفائنا من أكبر الفائزين ومرتين من خلال الفوز بعديد الهدايا القيمة من اهداء Ooredoo وSamsung ولكن أيضا بالتبرع لدعم مجهود هذه الجمعية التي تقوم بمجهودات جبارة يوميا من أجل ان تكون سندا لنساء اختارت Ooredoo منذ البداية ان تكون الى جانبهن مهما كانت الظروف.