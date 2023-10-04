تفعيل اليقظة الصحية في تونس واتخاذ اجراءات عاجلة: ماهو بق الفراش وماهي عوامل الخطر..؟

تشهد العاصمة الفرنسية باريس انتشار غير مسبوق لـ “بق الفراش” في الأماكن العامة والخاصة وهو ما جعل السلطات في فرنسا تتحرك بشكل عاجل ايجاد سبل لمكافحة موجة “البق” وقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على عدد من الدول على غرار الجزائر وتونس حيث أعلنت تونس تفعيل اليقظة الصحية على مستوى مناطق العبور البحرية والجوية والبرية..

وقد كونت وزراة الصحة في تونس لجنة مشتركة لأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب حشرة “بق الفراش”، التي انتشرت مؤخرا بفرنسا حيث شددت المراقبة بمختلف مناطق العبور من حيث تفتيش الأمتعة والمراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من دول أوروبية ومراقبة السلع الموردة ولا سيما المستعملة منها مؤكدا عدم تسرب هذه الحشرة الى تونس الى حد الآن.

فما هي حشرة بق القراش؟

بق الفراش حشرات صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للحمرة تمتص الدم وتزول لدغاتها دون علاج في غضون أسبوع أو أسبوعين. ومن المعروف عن بَقِّ الفراش أنه لا ينشُر أي مرض، ولكن يمكن أن يسبب تفاعلاً تحسُّسيًّا أو تفاعلًا جلديًّا شديدًا لدى بعض الأشخاص.

يُشبه حجم بَقِّ الفراش بَذرة التفاح تقريبًا، ويتخفى في شقوق وفتحات المراتب والأسرّة وألواحها الأمامية لها وإطاراتها والأشياء الأخرى المحيطة بها ويخرج ليلًا ليتغذى على دماء الإنسان (المضيف المفضل لبق الفراش). يزداد خطر الإصابة بلدغات بَقِّ الفراش إذا كنتَ تقضي وقتًا في الأماكن التي يتردد عليها الضيوف للنوم ليلاً، مثل الفنادق أو المستشفيات أو الملاجئ أو أماكن الإيواء.

أعراض بق الفراش:

تشبه أعراض لدغات بق الفِراش أعراض لدغات الحشرات والطفح الجلدي الأخرى. ومن الخصائص المعتادة للدغات بق الفراش ما يلي:

-ظهور بقع ملتهبة، غالبًا ما تكون بها نقطة أدكن في الوسط

-مثيرة للحكة مرتبة بشكل خط حاد أو تجمُّع

-تظهر على الوجه والرقبة والذراعين واليدين

لا يظهر على بعض الأشخاص أي رد فعل تحسسي للدغات بق الفِراش، فيما يواجه البعض الآخر رد فعل تحسسيًا قد يشمل الحكة الشديدة أو ظهور بثور أو طفح جلدي وفي حال شعرت بتفاعلات تحسسية أو تفاعلات شديدة في الجلد نتيجة للدغات بق الفراش، فاستشر طبيبك لتلقي العلاج المتخصص.

أين تختبئ حشرة بق الفراش ؟

عادة ما يتفشى بق الفِراش حول الأماكن التي ينام فيها الأشخاص أو بالقرب منها. ويمكن العثور عليه في الأماكن التالية:

-الملابس

-الأمتعة

-أغطية الأسرّة

-هياكل المراتب

-نوابض هياكل المراتب

-المراتب

-رؤوس الأسرّة

-الأغراض القريبة من الأسرّة

عوامل الخطر:

تزداد مخاطر تعرضك للدغات بق الفِراش عند وجودك في أماكن يتردد عليها الآخرون كثيرًا، مثل المباني السكنية، وغرف نُزُل الإقامة، وملاجئ المشردين، والفنادق، وسفُن الرحلات، والقطارات، والحافلات، ومخيمات اللاجئين.

كيف يمكن الوقاية منها؟

غطّ جسمك. لا يميل بق الفراش إلى الاختباء تحت الملابس، لذا يمكنك تجنب لدغاته بارتداء ملابس نوم تغطي أكبر قدر ممكن من الجلد.

افحص الأغراض المستعملة. تفقّد أغطية الفراش والمراتب والأثاث المُنجّد المستعمل قبل نقله إلى منزلك.

اتّبع الاحتياطات الخاصة بالفندق. افحص طيّات المرتبة بحثًا عن براز بق الفراش وضع أمتعتك على الطاولة أو في خزانة الملابس وليس على الأرضية.