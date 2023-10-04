مدنين: تواصل الايام المفتوحة بالمؤسسات التربوية حول الاستشارة الوطنية لاصلاح نظام التعليم



تتواصل بولاية مدنين الايام المفتوحة بالمؤسسات التربوية للتعريف والتحسيس بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم وفق رزنامة ضبطتها المندوبية الجهوية للتربية بولاية مدنين انطلقت يوم 2 اكتوبر بالمؤسسات التربوية بمعتمدية بن قردان ثم جرجيس لتشمل اليوم الأربعاء المؤسسات التربوية بمعتمديتي جربة اجيم وجربة ميدون على ان تختتم يوم 7 اكتوبر بمعتمدية مدنين الشمالية.

ورغم ان المشاركة في هذه الايام المفتوحة، التي شهدتها المؤسسات التربوية مع مواصلة الدروس، اختيارية الا ان التلاميذ شاركوا فيها بكثافة وتفاعلوا ايجابيا معها واعتبروها مهمة وفرصة لاصلاح وتجاوز عدة معوقات واشكالات يشهدها نظام التربية والتعليم بشكل يرهق ويثقل التلميذ، ويعيق عملية التعلم، وفق تصريحات عدد من التلاميذ.

وقد تمت بالمناسبة تهيئة كل الظروف بالمؤسسات التربوية والعمل على انجاح هذه الأيام سواء من خلال وضع قاعات الاعلامية على الذمة او تخصيص حصص بعض المواد للتعريف باصلاح منظومة التربية مثل مواد التربية المدنية والفلسفة والتاريخ والجغرافيا.

وسبقت هذه الايام المفتوحة داخل المؤسسات التربوية جلسات للاعداد لها ولتحسيس شركاء المندوبية الجهوية للتربية بأهمية الاستشارة وخاصة من الثقافة والطفولة والشباب والرياضة الى جانب تنظيم عمليات تحسيس وتنظيم حلقات مماثلة في 5 مبيتات لفائدة التلاميذ المقيمين بها، مع العمل على تشريك الاولياء وخاصة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية لوجود اسئلة في الاستشارة لا يستوعبها التلميذ، في هذا المستوى وفق المندوب الجهوي للتربية بمدنين كمال بالزاوية.

ودعا المندوب الى ضرورة المشاركة الواسعة في هذه الاستشارة والانخراط الجدي فيها من اجل مستقبل افضل لقطاع التربية والتعليم وخاصة امام ما ترتكز عليه هذه الاستشارة من محاور مهمة سواء منها نظام التقويم والزمن المدرسي، والتنسيق بين انظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينهما، الى جانب جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية، وتكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة.

ولفت الى انّه لا يمكن التعرف على عدد المشاركين في المنصة من الجهة وتوزيعهم حسب المؤسسات التربوية الا على مستوى وطني بالولوج من خلال الولوج المنصة.