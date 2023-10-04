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عاجل: تونسي يحرز جائزة نوبل للكيمياء لعام 2023..

2023/10/04 الأولى, المصدر, متفرقات, هاجر كريمي

أحرز التونسي منجي الباوندي رفقة باحثين آخرين جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023 وهما كل من ولويس بروس من جامعة كولومبيا وأليكسي إكيموف الذي يعمل في “نانو كريستلز تكنولوجي”.

ويعمل العلماء الثلاثة في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.
وكافأت اللجنة العمل على “اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها”، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.

من هو منجي الباوندي؟

منجي غابرييل الباوندي (بالإنجليزية: Moungi Bawendi)‏ هو كيميائي تونسي-أمريكي (ولد في 1961- باريس) نشأ في فرنسا وتونس وغرب لافايات.

مستشار في مبادرة الطاقة وهو من أكثر العلماء اقتباسا في العقد الاخير.

 

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