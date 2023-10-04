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وزارة املاك الدولة: استرجاع مقطع رمال من الصنف التقليدي بمعتمدية سبيطلة

2023/10/04 أخبار, المصدر, مجتمع

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين،الاربعاء، مقطع رمال من الصنف التقليدي كائن بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، تقدر مساحته بحوالي ثلاثة هكتارات.

وتمت عمليّة الاسترجاع، تبعا لقرار وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية فسخ عقد الكراء لمخالفة الشروط التعاقدية من طرف متسوغ المقطع الدّولي وتنفيذا لقرار سحب الترخيص الصادر عن والي الجهة.

وستتولى مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إعادة توظيف المقطع المذكور حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.

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