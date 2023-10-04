البنك الأفريقي للتنمية يعلن عن تعيين مديرة إقليمية جديدة لتونس..وهذه هويتها..

أعلن البنك الافريقي للتنمية، الاربعاء، عن تعيين مالين بلومبرغ، وهي سويدية الجنسية، مديرة إقليمية لتونس، بالإضافة إلى مناصبها الحالية كنائبة للمدير العام لشمال أفريقيا ومديرة إقليمية لليبيا وموريتانيا.

وتعد بلومبرغ، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن البنك الافريقي للتنمية، “خبيرة متمرسة في تمويل التنمية، فضلا عن تمتعها بخبرة تزيد عن 25 عاما”.

وعملت “على نطاق واسع في حوار السياسات وإدارة المحافظ والمشاريع والخدمات الاستشارية وتعبئة الموارد والتواصل في كل من القطاعين العمومي والخاص”.

وقامت من خلال الدبلوماسية المالية، ببناء حياتها المهنية في البنك الأفريقي للتنمية، حول الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة على نطاق واسع لزيادة التمويل والاستثمارات من أجل التحول في أفريقيا.

وانضمت بلومبرغ، إلى البنك سنة 2008 كأخصائية في الإدارة المالية في إدارة المياه والصرف الصحي، لتراس في ما بعد قسمها، الذي يغطي غرب ووسط أفريقيا.

وشغلت بلومبرغ في السابق منصب مديرة البنك في مصر، حيث أدارت محفظة بقيمة 3 مليار دولار.

كما عملت، أيضا، في إدارة الزراعة والأعمال الزراعية، مع التركيز على تمويل المناخ.

وشمل عملها مناطق افريقيا الخمس، في مجال تطوير الأعمال، وهيكلة المشاريع الاستثمارية المبتكرة والمبادرات الخاصة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع التركيز على البنية التحتية.

وعملت بلومبرغ، قبل انضمامها إلى البنك، لدى شركة آرثر أندرسن لاستشارات الأعمال في المملكة المتحدة وفي مهام في مراكز مالية عالمية أخرى كمديرة في صناعة الخدمات المالية حتى سنة 2001، وفي أوغندا في الفترة من 2003 إلى 2007.

كما شغلت منصب مستشارة مالية ومؤسسية لوزارة المياه والبيئة، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الفعالية المؤسسية واستخدام الأموال وإدارة الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع للوزارة.

وقالت بلومبرغ تعليقًا على تعيينها، “بصفتي مديرة إقليمية لتونس، أتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البنك الإفريقي للتنمية والبلاد، وتوسيع نطاق دعم البنك، خاصة على ضوء انعكاسات التغيّرات المناخية والأحداث العالمية، التي تتطلب أساليب جديدة وتنفيذًا سريعًا لتحقيق نتائج تفضي إلى تحقيق التحوّل”.