يحصل في تونس: موقوف يتحصّل على شهائد طبية ليستظهر بها في عمله!

تولّت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، اليوم الأربعاء، الإذن بالاحتفاظ بشخصين من بينهما طبيبة لحسابها الخاصّ، وذلك بعد أن تقدّم ممثل قانوني بشركة بشكاية مفادها تغيّب موظف لديها عن العمل واستظهار شقيقه بشهائد طبية طويلة المدى تراوحت بين 80 و 90 يوم حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة، وسام الشريف، في تصريح لاذاعة موزاييك.

وباشرت فرقة أمنية البحث في الموضوع وبسماع الطبية، أفادت بأنّها تقوم بفحص المريض بصفة مستمرة في حين أنّ شقيقه فنّد قولها بكونه هو من يتسلّم الشهائد الطبية التي تحمل إمضاءها من كاتبتها مقابل مبلغ مالي دون حضور المعني بالأمر.

وبمزيد التحرّي، تبيّن أنّ الموظف الذي يزعم المرض موقوف على ذمّة قضية عدلية.

وأضاف الشريف أنّ النيابة العمومية قرّرت إحالة الكاتبة على أنظار المحكمة بحالة تقديم.