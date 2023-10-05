بالأرقام: تحيين السجل الانتخابي..

أحصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 181663 تحيينا للسجل الانتخابي الى غاية يوم أمس الأربعاء.

وتوزع التحيين وفق إحصاءات الهيئة المنشورة اليوم بصفحتها الرسمية بالفايسبوك بين 179503 تحيينا عن طريق الأعوان الميدانيين و 2160 عملية عن طريق التحيين عن بعد و979030 عملية تثبت من مركز الاقتراع عبر “الأس أم أس”.

وينص الفصل 9 من الرزنامة الرسمية للانتخابات أن الهيئة تتولى الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 22 أكتوبر 2023. ووفق الفصل 10، فانه “يفتح باب ايداع الترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة مساء.

وتنطلق حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية يوم السبت 2 ديسمبر 2023 وينتهي يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 الى الساعة منتصف الليل، وفق الفصل 13.

ونصت عدد من الفصول من الباب الأول لهذه الرزنامة أنه “ينتخب أعضاء المجالس المحلية انتخابا عاما وحرا ومباشرا في 2155 دائرة محلية، ويخصص مقعد اضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الاعاقة في حدود 279 مقعدا باعتماد الية القرعة بين المترشحات والمترشحين، تشرف عليها هيئة الانتخابات”.