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عاجل/ إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عبير موسي..

2023/10/05 أهم الأخبار, سياسة

قرر عميد قضاة التحقيق، اليوم الخميس 5 اكتوبر 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وكان قد تقرر مباشرة إحالة عبير موسي صحبة قيادية أخرى بالحزب على أنظار قاضي التحقيق، وذلك من أجل شبهات إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.
وتم صباح اليوم الخميس، جلب رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من مقر إيقافها بثكنة الأمن الوطني ببوشوشة الى مقر المحكمة الابتدائية بتونس بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

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