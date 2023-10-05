سعيد يفجرها: تونس لن تخضع لأي املاءات من الخارج

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط مساء اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج أن الاقتصاد يجب أن يكون وطنيا وأنّ التخطيط يجب أن يكون بدوره تخطيطا وطنيا وأن تونس لن تخضع لأي املاءات من الخارج.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة ليست مؤسسة مصرفية ولا يمكن أن تدار بمنطق المصارف والشركات التجارية، كما أن الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية، مضيفا بأنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة.