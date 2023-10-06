شكّ في خيانة زوجته فسدد لها ولشخص آخر طعنات بسكين..#خبر_عاجل

تلقت قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، معلومات مفادها تعرض إمرأة الى محاولة القتل من قبل زوجها من خلال طعنها في أماكن مختلفة من جسدها بواسطة آلة حادة “سكين”، مما تسبب لها في جروح دامية وخطيرة استوجب نقلها على جناح السرعة من قبل وحدات الحماية المدنية الى إحدى المستشفيات العمومية لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد تعهدت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنوبة بالبحث معية فرقة الطريق العمومي و مركز الأمن الوطني بمنوبة، وبتكثيف التحريات الميدانية أمكن في وقت وجيز تحديد مكان تواجد ذي الشبهة بمنزل مهجور بالجهة و تم التنقل على عين المكان بعد التنسيق مع النيابة العمومية والقبض عليه وحجز أداة الجريمة “سكين” عليها آثار دماء.

وباقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه، أفاد بأنه على اثر عودته الى منزله بعد احتسائه لكمية من المشروبات الكحولية نشب خلاف بينه وزوجته تولى على اثرها الاستيلاء على سكين من المطبخ وتوجيه طعنات لها على مستوى بطنها وفخذها ويدها ثم غادر المنزل وتوجه الى مقر عمله (إحدى المقاهي بالجهة) وقام بتسديد طعنة الى زميله بالعمل على مستوى جنبه بسبب شكوكه لربطه لعلاقة خنائية مع زوجته ثم لاذ بالفرار.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “محاولة القتل العمد مع سابقية القصد”، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.