فترة الجفاف متواصلة الأيام القادمة والحرارة قد تتجاوز 30 درجة الأسبوع القادم..!!

كشف الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس عامر بَحْبَةْ، أن فترة الجفاف متواصلة في تونس وأن الأمطار لن تسجلَ حضورها خلال الأيام القادمة.

وبين عامر بحبة أن درجات حرارة في مستوى المعدلات العادية أو أكثر بقليل هذه الأيام، مشيرا إلى أن هذا الوضع الجوي يؤثر بصفة ملحوظة على نسبة امتلاء السدود والتي تُقدر بـ25 بالمائة إجمالا.

ووصف المتحدث اليوم الجمعة 06 أكتوبر 2023 في تصريح لاذاعة شمس أف أم الوضع المائي في البلاد بالصعب، مبينا أنه وضع سبق وأن عاشته تونس.

وبخصوص حالة الطقس الأيام القادمة وآخر الأسبوع، أفاد بأنه لا توجد تغييرات تُذكر باستثناء إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة في مناطق معينة.

وذكر أن الأسبوع القادم وتحديدا يومي الخميس والجمعة قد تتجاوز الحرارة الـ30 درجة في مناطق الشمال، مشددا على أنه لا يمكن الحديث في هذا الإطار عن موجة حر.

وتابع أنه من الممكن وخلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر أكتوبر أن يصل إلى تونس منخفض جوي لتعود معه الأمطار.