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الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعة الثانية ) تعيين حكام الجولة الافتتاحية

2023/10/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) المقررة يومي السبت و الاحد

المجموعة الثانية
السبت 7 اكتوبر في ملعب مصطفى الدوري المعشب (ميدون) الأمل الرياضي بجربة – الهلال الرياضي الشابي الحكم / حسني نا يلي

الاحد 8 اكتوبر
في الملعب البلدي بالمكنيننادي سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد الحكم / منتصر بلعربي
في ملعب 2 مارس بصفاقسنادي المحيط القرقني – نادي أولمبيك مدنين الحكم / مروان خمري
في ملعب جلمة الاصطناعيالنسر الرياضي بجلمة – الأمل الرياضي بالرقبة الحكم / محمد علي قروية
في ملعب قابس المعشبالملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالرجيش الحكم/ سيف الدين الورتاني
في المركب الرياضي بجرجيسالترجي الرياضي الجرجيسي – المستقبل الرياضي بقابس الحكم / بدر الدين عبد الحميد مكارم المهدية

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