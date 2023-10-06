فظيع/هلاك شيخ في حادث مرور..

مدينة ذكية بمواصفات عالمية/”درة البحيرة 2″ الجوهرة الجديدة لشركة البحيرة للاستثمار ترى النور..(صور)

عاجل: بشرى سارة للراغبين في الهجرة الى ايطاليا..

بعد ايداعها السجن: أول تعليق لهيئة الدفاع عن عبير موسى..

هام/للتوقي من بق الفراش:ديوان المعابر الحدودية يدعو إلى اتخاذ هذه التدابير..

2023/10/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة التابع لوزارة النقل في بلاغ اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 كافة آمري المعابر الحدودية البرية إلى اتخاذ التدابير الوقائية، تبعا لما تم تداوله حول انتشار ”بق الفراش” في عدّة بلدان في الآونة الأخيرة.

وتتمثّل هذه التدابير في :

*المداومة على إجراء حملات نظافة

*تعقيم الفضاءات الداخلية للمعابر وخاصة الأماكن التي تتجمع بها المحجوزات والأثاث الذي زال الانتفاع به

*رش الفضاءات الخارجية بالمبيدات المقاومة للحشرات التنسيق مع المصالح المحلية والجهوية بمناسبة رصد حالات إصابة أو إجراء حملات تعقيم مشتركة

*إنجاز حملات تعقيم دقيقة لكافة الفضاءات بالمعبر تحسبا لما يمكن أن ينتج عنه من اجتياح لحشرات سامة أو ظهور أوبئة محتملة

*التفقد اليومي لجاهزية المرافق والتجهيزات بالمعابر المراقبة اليومية لرصد أي حالات إصابة أو علامات ظاهرة

*التنسيق المستمر مع أعوان الوحدة الصحية المتواجدة بالمعابر التابعة لوزارة الصحة بغاية تأمين حصص مراقبة لرصد أ علامات أمراض أو حشرات يحملها الأشخاص أو السيارات والإعلان عنها فور رصدها لإتخاذ التدابير اللازمة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn