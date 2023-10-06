هام/للتوقي من بق الفراش:ديوان المعابر الحدودية يدعو إلى اتخاذ هذه التدابير..

دعا الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة التابع لوزارة النقل في بلاغ اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 كافة آمري المعابر الحدودية البرية إلى اتخاذ التدابير الوقائية، تبعا لما تم تداوله حول انتشار ”بق الفراش” في عدّة بلدان في الآونة الأخيرة.

وتتمثّل هذه التدابير في :

*المداومة على إجراء حملات نظافة

*تعقيم الفضاءات الداخلية للمعابر وخاصة الأماكن التي تتجمع بها المحجوزات والأثاث الذي زال الانتفاع به

*رش الفضاءات الخارجية بالمبيدات المقاومة للحشرات التنسيق مع المصالح المحلية والجهوية بمناسبة رصد حالات إصابة أو إجراء حملات تعقيم مشتركة

*إنجاز حملات تعقيم دقيقة لكافة الفضاءات بالمعبر تحسبا لما يمكن أن ينتج عنه من اجتياح لحشرات سامة أو ظهور أوبئة محتملة

*التفقد اليومي لجاهزية المرافق والتجهيزات بالمعابر المراقبة اليومية لرصد أي حالات إصابة أو علامات ظاهرة

*التنسيق المستمر مع أعوان الوحدة الصحية المتواجدة بالمعابر التابعة لوزارة الصحة بغاية تأمين حصص مراقبة لرصد أ علامات أمراض أو حشرات يحملها الأشخاص أو السيارات والإعلان عنها فور رصدها لإتخاذ التدابير اللازمة.