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تحذير حاد من صندوق النقد الدولي لهذه الدولة..

2023/10/06 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس، إن مصر “سوف تستنزف” احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وأشادت غورغييفا، في مقابلة مع بلومبرغ، بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر، وهي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين، لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم.

وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.

وقالت غورغييفا إن “مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ”.

 

وكالات

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