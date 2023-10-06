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لهذا السبب.. ارتفاع أسعار الأرز والسكر حول العالم

2023/10/06 أخبار عالمية, أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال

بلغت أسعار الأرز في العالم أعلى مستوياتها منذ 13 عاما في سبتمبر على خلفية المخاوف من تأثير ظاهرة إل نينيو المناخية على المحاصيل في تايلاند والهند، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وارتفع مؤشر أسعار السكر الذي تحتسبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بنسبة 9.8 بالمئة خلال شهر واحد.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن هذه الزيادة “تعود بشكل أساسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن تقلص العرض العالمي خلال الحملة المقبلة (2023-2024)”.
وتشير التوقعات الأولية إلى تراجع الإنتاج في تايلاند والهند، وكلاهما من البلدان المنتجة الرئيسية، ويرتبط ذلك بظاهرة إل نينيو، وفق المنظمة.
وترتبط ظاهرة إل نينيو عموما بزيادة التساقطات في بعض مناطق جنوب أميركا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى. وقد تسبب جفافا شديدا في أستراليا وإندونيسيا وفي بعض مناطق جنوب آسيا وأميركا الوسطى.

المصدر: سكاي نيوز

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