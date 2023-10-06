روسيا: شحنات من الحبوب ستتّجه إلى أفريقيا في غضون شهر

قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، الجمعة، إن موسكو ستبدأ إرسال شحناتها من الحبوب إلى دول أفريقية في غضون شهر أو ستة أسابيع، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وذكرت إنترفاكس نقلا عن الوزير “نحن الآن في مرحلة استكمال جميع الوثائق. أعتقد أن الشحنات ستبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر”.

وذكر بوتين في قمة روسية أفريقية في جويلية الماضي “سنكون مستعدين لتقديم ما بين 25 ألف و50 ألف طن من الحبوب مجانا لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة”.