الدستوري الحر يعلن تمسّكه بعبير موسي رئيسة له ومُرشّحته للرئاسية..

اكد الحزب الدستوري الحر، تمسّكه بعبير موسي رئيسة له ومرشحته للانتخابات الرئاسية، مؤكدا ايضا حرصه على العمل السياسي في الإطار القانوني والسلمي.

واعلن الدستوري الحر في بيان اليوم الجمعة 6 اكتوبر 2023، أن رئيسته محتجزة قسريا خارج إطار القانون وسيتقدم بالشكايات الضرورية لدى الهيئات والمصالح المعنية، كما يكلف هيئة الدفاع بتقديم الشكايات في العنف السياسي والمعنوي والمادي المتكرر ضد المرأة في شخص رئيسته، وتقديم شكايات في التدليس وتزوير المحاضر العدلية والإيهام بجريمة.

كما جدد الحزب ايضا تمسكه بتحميل السلطة القائمة مسؤوليتها الكاملة على السلامة الصحية لعبير موسي رئيسة الحزب خلال فترة إحتجازها، حسب نص البيان.