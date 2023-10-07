رسميا..انطلاق مشروع ”درة البحيرة 2″: المدير التجاري لشركة البحيرة يكشف التفاصيل..(فيديو)

خلال حفل دعائي أقيم مساء الخميس 5 أكتوبر 2023 بحضور عدد من الشخصيات المرموقة على غرار رجال الأعمال وممثلين عن البنوك أعلنت شركة البحيرة للاستثمار والتطوير رسميا عن انطلاق مشروع “درة البحيرة 2” وهو القسم الثاني من مشروع “درة البحيرة” المدينة الذكية التي ستمتد من “درة البحيرة 1” الى وسط تونس العاصمة (تونس البحرية).

وأكد المدير العام لشركة البحيرة للتطوير والاستثمار محمد رضا الطرابلسي على أهمية مشروع “درة البحيرة” مبرزا انه يحمل مميزات عديدة تجعله مشروعا فريدا من نوعه في تونس وفق تعبيره.

ومن جانبه قال المدير التجاري لشركة البحيرة “سامي زروق” أن مشروع درة البحيرة 2 يتكون من مقاسم ستكون متنوعة ومتكاملة فيها عديد الأصناف منها المخصص للسكن شبه الجماعي حصريا ومنها المقاسم المشتركة التي ستكون متعددة الاستعمالات حتى تعطي صبغة المدينة المتكاملة.

وبخصوص الشرائح التي يتوجه لها هذا المشروع بين “سامي زروق” انه نظرا لطبيعة الموقع فان الشريحة المعنية هي أشخاص طبيعيين أو مؤسسات سواء تونسيين او اجانب (الباعثين العقاريين والمؤسسات الاقتصادية الكبرى التي ترغب في انشاء مقراتها بهذا التقسيم وايضا المنظمات الدولية والسفارات والشركات الكبرى ومستثمرين..الى آخ).

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