غلق 7 مدارس في فرنسا بسبب إنتشار البق..

أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، أمس الجمعة، أن السلطات اضطرت إلى إغلاق 7 مدارس بسبب انتشار بق الفراش.

وبحسب ما نقلته قناة “فرانس 5” التلفزيونية، قال الوزير الفرنسي: “رصد بق الفراش على مستويات مختلفة في 17 مؤسسة.. وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب”.

وعقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار بق الفراش في وقت تستضيف فيه فرنسا كأس العالم للرغبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أفادت في بيان في وقت سابق الجمعة بإغلاق خمس مدارس تضم 1500 طالب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت السلطات إغلاق مدرستين – واحدة في مرسيليا والأخرى في فيلفرانش سور ساون خارج ليون في جنوب شرق فرنسا – لتطهيرهما.

وأكد الوزير الفرنسي “أن الحالات تتزايد.. وهناك حاجة إلى استجابة فورية، حتى نتمكن من تطهير المؤسسات في غضون 24 ساعة”.

وأوضح أنه تم إعداد لائحة بالشركات “المعتمدة والمعترف بها” بالتعاون مع وزارة الصحة ووكالات الصحة الإقليمية “حتى يتمكن رؤساء المدارس من التواصل معها وجعلها تتدخل بسرعة كبيرة”.