وزارة الفلاحة تكشف حقيقة اصابة بعض أصول الزياتين المحاذية للتين الشوكي بالحشرة القرمزية..

نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إصابة بعض أصول الزياتين المحاذية للتّين الشوكي بالحشرة القرمزية، خلافا لما تم تداوله، مشيرة الى أن وجود إصابات متفرقة بحشرة “العسيلة” بأغصان الزياتين قد أوحى للفلاحين بتشابه ذلك مع أعراض الإصابة بالحشرة القرمزية.

وأكدت وزارة الفلاحة، في بلاغ أصدرته، مساء الجمعة، أن الفريق الفني قد رجّح إمكانية انتقال بعض القطنيات الحاملة للحشرة القرمزيّة بالرياح الى بعض أغصان أصول الزياتين الملاصقة لطوابي التين الشّوكي.

وأوضحت ان هذا الفريق، المتكون من الإدارة العامّة للصحّة النباتيّة ومراقبة المدخلات الفلاحيّة والمعهد الوطني للبحوث الزراعيّة بتونس، قد عاين من خلال اعمال ميدانية الأماكن التي تتواجد بها هذه الحشرة في اطار متابعة تقصّي أثرها والعمل على الحدّ من انتشارها.

ولفتت الى أن الحشرة القرمزيّة، وفق نتائج الأبحاث العلميّة حول بيولوجيا هذه الحشرة، لا تصيب سوى نباتات الصّبار وتعيش بشكل حصري عليها ولا تلحق أضرارا بأشجار الزيتون أو الأنواع النباتية الأخرى، كما أنها لا تشكل تهديدا على صحة الإنسان والحيوان.

وأكدت وزارة الفلاحة اتخاذها جميع الإجراءات لمتابعة ومكافحة انتشار الحشرة القرمزية على غراسات الصبار بالبلاد.

ودعت جميع الفلاحين إلى دعم المجهودات المبذولة من خلال التقصي والاستكشاف المبكر خاصة في مناطق الإنتاج الكبرى والإعلام الفوري لدى مصالح الوزارة عند اكتشاف بؤر إصابات جديدة.

ويعود تاريخ اكتشاف الإصابة بالحشرة القرمزية في تونس يعود الى سنة 2021 ، وتضررت غراسات التين الشوكي بها في ولايات المهدية والمنستير والقيروان وسوسة وصفاقس وسيدي بوزيد التي سجلت اول إصابة بها في جوان 2023.

وشهدت قرابة 2700 كلم من غراسات التين الشوكي عمليات تدخل سواء بالقلع والحرق للقضاء على الحشرة القرمزية والتي اضرت بالعديد من مواقع الإنتاج، وفق ما افاد به المكلف بالإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة، رابح الحجلاوي، خلال الندوة الصحفية الدورية للوزارة يوم 21 جويلية 2023

ويمثل التين الشوكي، مصدر رزق لقرابة 150 الف مزارع، وتحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا في تصدير التن الشوكي. علما وان المساحة المزروعة تقارب 600 الف هكتار فيما يناهز معدل الإنتاج السنوي 552 الف طن من ثمار التين الشوكي.

وتنشط في قطاع تحويل التين الشوكي قرابة 48 مؤسسة من بينها 20 مؤسسة مصدرة كليا. وقد تم تصدير قرابة 8 الاف لتر من زيت بذور التين سنة 2021 بقيمة 5 ملايين اورو.