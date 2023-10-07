الإطاحة بمروج مواد مخدرة وحجز 117 غراما من مخدر الكوكايين الخام

نجحت القوات الأمنية بجهة المهدية، أمس الجمعة، في الإطاحة بأحد مروجي المواد المخدرة بمنطقة الجم صادرة في شأنه 14 برقية تفتيش، وفق ما أكده الناطق الرسمي بسام محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا في تصريح لصحفي “وات”.

وأوضح بن جحا أن فريقا أمنيا، متكونا من وحدات تابعة لمركز الأمن الوطني بالجم ومركز النجدة بنفس المنطقة وفرقة النجدة بالمهدية، داهم منزل المروج وحجز 117 غراما من مخدر الكوكايين الخام ومبلغ مالي يتجاوز ال15 ألف دينار.

وأضاف المتحدث أن معلومات وردت على الوحدات الأمنية بالجم مفادها تعمد شخص، متورط في العديد من القضايا، استغلال منزله للاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها وتحوزه عليها.

وأكد بن جحا على أن عملية المداهمة والحجز تمت بعد التنسيق مع النيابة العمومية، مشيرا إلى أنه جرى عرض الموقوف على الناظم الآلي وتبين أنه محل عدد من مناشير التفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة، حيث تعلقت بالموقوف تهم من بينها إستهلاك مادة مخدرة، وبيع الخمر خلسة، والفرار من السجن، والسرقة والعنف الشديد والإعتداء بالفاحشة بالقوة على قاصر.