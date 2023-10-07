إعلان حالة الطوارئ في كافة مستشفيات فلسطين..#خبر_عاجل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 حالة الطوارئ في كافة المستشفيات الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوعزت الوزيرة الكيلة لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.

وأضافت، في بيان صدر عن الوزارة، أن “مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال في الوقت الحالي”.

ويذكر أنه تمّ اطلاق ما يزيد على 100 صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، صباح السبت 7 أكتوبر 2023، وأكدت حركة حماس في بيان أن أعضاءها يقومون بعملية أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”.

كما تسلل مسلحون فلسطينيون إلى 4 مستوطنات بغلاف غزة، واحتجزوا رهائن وجدت مواجهات وتبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة.

وكالات