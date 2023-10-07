هجوم حماس.. ارتفاع حصيلة ضحايا إسرائيل..#خبر_عاجل

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2023/10/07 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته البحرية قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين، الذين حاولوا التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.

وقال بيان للجيش إنه “في الساعات الأولى من فجر السبت، نفذت مقاتلات القوات البحرية مطاردة وقضت على عشرات الإرهابيين الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وتابعت: “أطلق الجنود النار عليهم ودمروا زورقين مطاطيين وقاربين آخرين”.

وأتى الهجوم البحري في إطار عملية شنتها حماس على إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

وفي المقابل، شنت إسرائيل غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة.

سكاي نيوز

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