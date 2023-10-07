مقتل 100 إسرائيلي في عملية “طوفان الأقـ.ــصى”..#خبر_عاجل

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي، وإصابة 1000 آخرين، خلال عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس فجر اليوم.

وتتواصل الاشتباكات المسلحة عند المنطقة الحدودية لقطاع غزة بين مقاتلي المقاومة وجنود الاحتلال، وأظهرت مقاطع مصورة احتجاز المقاومين جثث جنود إسرائيليين، بالإضافة لأسر آخرين.

كما تستمر رشقات الصواريخ من قطاع غزة نحو جنوبي وعمق كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد 10 ساعات على إطلاق عملية “طوفان الأقصى”، نجح عشرات المقاومين الفلسطينيين في الوصول إلى مستوطنات غلاف غزة وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن الإسرائيلية، في وقت قال مصدر عسكري إسرائيلي إن مقاتلي القسام لا يزالون يسيطرون على بلدات في غلاف غزة.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء، في وقت سابق اليوم، مقتل 40 إسرائيلياً على الأقل، وتسجيل مئات الإصابات نُقلت إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وقال قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، في بيان، إنه لقد أطلقنا عملية “طوفان الأقصى” لنضع حدا لعربدة الاحتلال، ونعلن أننا أطلقنا 5000 صاروخ فقط خلال أول 20 دقيقة على بدء العملية. وأظهرت مقاطع مصورة احتجاز المقاومين جثث جنود إسرائيليين، بالإضافة لأسر آخرين.

وكالات