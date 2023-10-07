الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الافتتاحية): نتائج مباريات الدفعة الأولى

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في دفعتها الأولى، والتي أقيمت لقاءاتها اليوم السبت:

المجموعة الأولى:

في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة – القلعة الرياضية 2 – 0

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي – الهلال الرياضي بمساكن 2 – 0

في الملعب البلدي بطبرقة

المرجان الرياضي بطبرقة – النجم الرياضي الرادسي 0 – 2

في ملعب حمدة العواني بالقيراون

الشبيبة الرياضية القيروانية – المستقبل الرياضي بوادي الليل 0 – 0

الترتيب ن ل

1 – الجمعية الرياضية باريانة 3 1

– النادي الرياضي القربي 3 1

– النجم الرياضي الرادسي 3 1

4- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1

– المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 1

6 – القلعة الرياضية 0 1

– الهلال الرياضي بمساكن 0 1

– المرجان الرياضي بطبرقة 0 1

– نادي سبورتينغ بن عروس 0 0

– الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 0

– النادي الرياضي بحمام الأنف 0 0

– جندوبة الرياضية 0 0

– الشبيبة الرياضية بالعمران 0 0

المجموعة الثانية

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة – الهلال الرياضي الشابي 2 – 0

الترتيب ن ل

1- الأمل الرياضي بجربة 3 1

2- الهلال الرياضي الشابي 0 1

– نادي سبورتينغ المكنين 0 0

-أولمبيك سيدي بوزيد 0 0

-نادي المحيط القرقني 0 0

-نادي أولمبيك مدنين 0 0

-النسر الرياضي بجلمة 0 0

– الأمل الرياضي بالرقبة 0 0

– الملعب القابسي 0 0

– المستقبل الرياضي بالرجيش 0 0

– الترجي الرياضي الجرجيسي 0 0

– المستقبل الرياضي بقابس 0 0

– مكارم المهدية 0 0

و تستكمل غدا الأحد مباريات الجولة الافتتاحية باقامة لقاءات الدفعة الثانية وفق البرنامج التالي:

المجموعة الاولى

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس – الأمل الرياضي بحمام سوسة

في ملعب سليمان البلدي

النادي الرياضي بحمام الأنف – جندوبة الرياضية

الشبيبة الرياضية بالعمران (معفى)

المجموعة الثانية:

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني – نادي أولمبيك مدنين

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة – الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالرجيش

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي – المستقبل الرياضي بقابس

مكارم المهدية (معفى)