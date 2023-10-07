مقتل شاب بسكين بسبب خلاف مروري: تفاصيل ومعطيات جديدة..#خبر_عاجل

حالة الطقس لهذا اليوم..

مساكن: حجز أسلاك نحاسية تم الاستيلاء عليها من شركة عمومية

تصل عقوبتها إلى الإعدام: هذه التهم التي تواجهها عبير موسي..#خبر_عاجل

الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الافتتاحية): نتائج مباريات الدفعة الأولى

2023/10/07 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في دفعتها الأولى، والتي أقيمت لقاءاتها اليوم السبت:

المجموعة الأولى:

في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة – القلعة الرياضية 2 – 0

في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي – الهلال الرياضي بمساكن 2 – 0

في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة – النجم الرياضي الرادسي 0 – 2

في ملعب حمدة العواني بالقيراون
الشبيبة الرياضية القيروانية – المستقبل الرياضي بوادي الليل 0 – 0

الترتيب ن ل
1 – الجمعية الرياضية باريانة 3 1
– النادي الرياضي القربي 3 1
– النجم الرياضي الرادسي 3 1
4- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1
– المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 1
6 – القلعة الرياضية 0 1
– الهلال الرياضي بمساكن 0 1
– المرجان الرياضي بطبرقة 0 1
– نادي سبورتينغ بن عروس 0 0
– الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 0
– النادي الرياضي بحمام الأنف 0 0
– جندوبة الرياضية 0 0
– الشبيبة الرياضية بالعمران 0 0

المجموعة الثانية
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة – الهلال الرياضي الشابي 2 – 0

الترتيب ن ل
1- الأمل الرياضي بجربة 3 1
2- الهلال الرياضي الشابي 0 1
– نادي سبورتينغ المكنين 0 0
-أولمبيك سيدي بوزيد 0 0
-نادي المحيط القرقني 0 0
-نادي أولمبيك مدنين 0 0
-النسر الرياضي بجلمة 0 0
– الأمل الرياضي بالرقبة 0 0
– الملعب القابسي 0 0
– المستقبل الرياضي بالرجيش 0 0
– الترجي الرياضي الجرجيسي 0 0
– المستقبل الرياضي بقابس 0 0
– مكارم المهدية 0 0

و تستكمل غدا الأحد مباريات الجولة الافتتاحية باقامة لقاءات الدفعة الثانية وفق البرنامج التالي:
المجموعة الاولى
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس – الأمل الرياضي بحمام سوسة
في ملعب سليمان البلدي
النادي الرياضي بحمام الأنف – جندوبة الرياضية
الشبيبة الرياضية بالعمران (معفى)

المجموعة الثانية:

في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني – نادي أولمبيك مدنين

في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة – الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالرجيش

في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي – المستقبل الرياضي بقابس
مكارم المهدية (معفى)

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn