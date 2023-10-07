هيئة المحامين بتونس تُعبّر عن دعمها المطلق لخيار المقاومة الفلسطينية

عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان نشرته اليوم السبت، عن مساندتها ودعمها المطلق والمبدئي لخيار المقاومة الفلسطينية، “كخيار وحيد لاسترجاع الأرض المسلوبة وتحرير فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأمّة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء”.

ووصف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس العمل الذي قامت به المقاومة الفلسطينية في معركة الكرامة واسترجاع الأرض المسلوبة بالبطولي.

وأدان المجلس في هذا السياق، كلّ محاولات التطبيع التي انتهجها بعض الحكام العرب.

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ووصفت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بالغاصب والمحتل لأرض فلسطين، وذا صبغة عنصرية ينبذها كلّ أحرار العالم، وفق نصّ البيان.

ودعت كافة فعاليات المجتمع العربي والإسلامي والعالمي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى نصرة شعبنا العربي الفلسطيني ومنع أيّ اعتداء يمس من سلامة المواطنين والمنشآت المدنية باعتباره صاحب الحقّ.

كما دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كافة الفعاليات الوطنية من مجتمع مدني ومنظمات وطنية إلى التحرك الفوري والدعم الفعلي للشعب الفلسطيني المقاوم حتى يتمكن من صد عدوان الكيان الغاصب.

وأعلنت الهيئة عن تنظيم وقفات دعم ومناصرة للمقاومة الوطنية الفلسطينية، حيث يتم تنظيمها من الفروع الجهوية للمحامين تحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين، صبيحة يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 على الساعة 11 صباحا.