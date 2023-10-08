وزارة التربية تدعو إلى رفع العلم وبث النشيد الوطني الفلسطيني بكل المؤسسات التربوية..

دعت وزارة التربية جميع المؤسسات التربوية إلى رفع العلم الفلسطيني وتحيته إلى جانب العلم التونسي بداية من غد الإثنين.

كما دعت في بلاغ لها اليوم الأحد، إلى بث النشيدين الوطنيين التونسي والفلسطيني بحضور كافة التلاميذ والأسرة التربوية وذلك لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة أمام آله دمار الإحتلال الصهيوني.

ويذكر أن الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية كتائب القسام أطلق صبيحة أمس السبت العملية العسكرية الواسعة ضد إسرائيل “طوفان الأقصى” التي اسفرت إلى حد الآن حسب مصادر إسرائيلية عن مقتل 600 وإصابة ألفين آخرين.

وكانت رئاسة الجمهورية عبرت في بيان لها أمس، عن وقوف تونس الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني.وذكر البيان أن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بغلاف غزة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، ومن حقه أيضا أن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ودعت تونس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين ولإمعان قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تحد كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية وفق بيان رئاسة الجمهورية.