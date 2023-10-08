اسرائيل تعلن الدخول في حالة حرب..

في سابقة من نوعها تحصل لأول مرة منذ 50 عاماً، أعلنت سلطات الإحتلال أن المجلس السياسي الأمني المصغر وافق على إعلان حالة الحرب مع قطاع غزة رسمياً.

فقد أكد مكتب رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” في بيان، اليوم الأحد، أن “الحرب المفروضة على دولة إسرائيل بدأت من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023”.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل “حالة الحرب”، رغم أنه من الناحية الفعلية لم تتوقف عملياتها العسكرية.

وتعني حالة الحرب عملياً إعلان الطوارئ، ووضع مقدرات البلاد اللوجستية وبناها التحتية تحت تصرف الجيش، من أجل تحقيق أهدافه.

كما يقترن إعلان الحرب دائماً بتجنيد قوات كبيرة من الإحتياط، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي سبق أن جند الإحتياط في إطار حملات عسكرية دون مستوى حالة الحرب في فترات سابقة.

في سابقة من نوعها تحصل لأول مرة منذ 50 عاماً، أعلنت سلطات الإحتلال أن المجلس السياسي الأمني المصغر وافق على إعلان حالة الحرب مع قطاع غزة رسمياً.

فقد أكد مكتب رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” في بيان، اليوم الأحد، أن “الحرب المفروضة على دولة إسرائيل بدأت من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023”.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل “حالة الحرب”، رغم أنه من الناحية الفعلية لم تتوقف عملياتها العسكرية.

وتعني حالة الحرب عملياً إعلان الطوارئ، ووضع مقدرات البلاد اللوجستية وبناها التحتية تحت تصرف الجيش، من أجل تحقيق أهدافه.

كما يقترن إعلان الحرب دائماً بتجنيد قوات كبيرة من الإحتياط، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي سبق أن جند الإحتياط في إطار حملات عسكرية دون مستوى حالة الحرب في فترات سابقة.

وكذلك يعني وضع جميع الموارد تحت تصرف الجيش، وهو ما لم يحدث من قبل، ما يشير إلى عمق الصدمة التي سببتها عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنت حماس شنّها، وفق محللين.

وكذلك يعني وضع جميع الموارد تحت تصرف الجيش، وهو ما لم يحدث من قبل، ما يشير إلى عمق الصدمة التي سببتها عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنت حماس شنّها، وفق محللين.

وكالات