الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 6- الاولمبي الباجي يستعيد الصدارة في (الاولى) واتحاد تطاوين يكسب فوزا معنويا في( الثانية)

استعاد الاولمبي الباجي موقعه في صدارة المجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لرة القدم بعد فوزه اليوم على ملعبه على حساب قواقل قفصة

في اطار الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السادسة من البطولة . ورفع الاولمبي الباجي رصيده من النقاط الى 12 نقطة متقدما بنقطتين على ملاحقه النجم الساحلي (10 نقاط).

واستفاد الاولمبي الباجي حامل لقب الكاس في الموسم الماضي من هدف اسكندر الصغير د66 ليحقق فوزه الرابع في السباق من خمس مقابلات بينما اهدر قوافل قفصة فرصة العودة بنقطة واحد على الاقل عندما اضاع هيثم مبارك ضربة جزاء في د22

ويحتل قوافل قفصة المركز السادس من ب5 نقاط من 5 مقابلات

ويذكر انه لحساب نفس المجموعة كان النجم الساحلي فاز في افتتاح الجولة السادسة امس في باردو على الملعب التونسي بنتيجة 1 – صفر من هدف سجله اسامة عبيد د49

كما تفوق النادي الافريقي في سليمان على مستقبل سليمان 2-1 . وسجل لابناء سعيد السايبي كل من كنغسلاي ايدو د6 وغيث الصغير د44 من ضربة جزاء ببينما جاء الهدف الوحيد لمستقبل سليمان الذي مازال يبحث عن نقطته الاولى في الموسم الجديد عن طريق لاعبه روشي فونينغ د62

وركن فريق اتحاد ن قردان الى الراحة .

وضمن منافسات المجموعة الثانية حقق اتحاد تطاوين فوزا معنويا اليوم بملعب نجيب الخطاب بتطاوين على مستقبل المرسى بنتيجة هدف لصفر سجله مخموت ديالو د76 .

ويحتل اتحاد تطاوين المركز السادس ب5 نقاط من فوز وتعادلين و3 هزائم بينما يتذيل مستقبل المرسى الترتيب برصيد نقاطة وحدة وهو مازال يبحث عن فوزه الاول في البطولة

وفي ملعب المتلوي كسب النادي البنزرتي اليوم نقطة معنوية من تعادله مع نجم المتلوي . وافتتح الفريق المحلي التسجيل عن طريق محمد امين بن عمر د74 قبل ان يتمكن الضيوف من التعديل عن طريق بشير الرحيبي د80

ويحتل نجم المتلوي المركز الرابع ب7 نقاط من فوزين وتعادل واحد وهزيمتين متقدما بنقطتين على ضيفه النادي البنزرتي الخامس في الترتيب ب5 نقاط من فوز وتعادلين وهزيمتين

ولحساب نفس المجموعة كان الترجي الرياضي متصدر المجموعة ب13 نقطة فاز امس السبت بملعب حماي العقربي برادس في افتتح الجولة على الاتحاد المنستيري بفضل هدفي ياسين مرياح (25) من ضربة جزاء و البرازيلي رودريغو رودريغاز (82)

ويذكر ان النادي الصفاقسي ) معفى ) من خوض مقابلات الجولة السادسة.