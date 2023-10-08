عاجل/عملية طوفان الأقصى: ارتفاع قتلى الإحتلال الإسرائيلي إلى 700

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 على الأقل خلال عملية طوفان الأقصى التي تشنّها كتائب المقاومة عز الدين القسام على الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 370 شخصا بينهم 20 طفلا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

و تستمرّ الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعدّة مواقع داخل الأراضي المحتلة، وذلك خلال اليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ حاليا هجوما كبيرا على عدّة مواقع في شمال قطاع غزة، في وقت دعت فيه وزارة الداخلية في القطاع إلى عدم التعاطي مع رسائل يَبُثُّها جيش الاحتلال للسكان لإثارة الذعر في إطار الحرب النفسية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن تعيين مسؤول خاص لمتابعة ملف الرهائن والمفقودين، قائلا إن الكيان الإسرائيلي في حالة حرب وستنتصر فيها، حسب تقديره.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه دعما إضافيا لقوات الاحتلال تزامنا مع عملية طوفان الأقصى.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد نشرت مساء اليوم مقاطع فيديو جديدة تظهر اجتياز مقاتليها الجدار العازل على حدود قطاع غزة، وتوثّق التسلسل الزمني لعملية طوفان الأقصى، بدءا من استهداف أحد الأبراج التابعة لقوات الاحتلال، وما تبعه من رشقات صاروخية.

وتظهر مقاطع الفيديو لحظة تفجير الجدار وإحداث ثغرات فيه، للدخول إلى المستوطنات وما يُعرف بمناطق غلاف غزة.

وكالات