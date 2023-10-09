تقدر بالمليارات: حجز كميات هامة من الذهب والألماس في العاصمة..وهذه التفاصيل..

تحدّث الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، على كمية الذهب والألماس التي تمّ حجزها مؤخّرا.

وقال هيثم زناد ان قيمة المحجوز تبلغ مليار و600 مليون، ويتكوّن أساسا من 3.4 كلغ من الذهب و 504 قيراط من الألماس.

وأكّد المتحدث في تصريح لإذاعة “موزاييك” انه تم حجز هذه الكميات اثر عمل استعلاميّ للإدارة العامة للديوانة، حيث تم الحصول على معلومات مؤكّدة بخصوص نشاط مشبوه بمصاغتين بالعاصمة حيث ثبت وجود كميات من المصوغ والمعادن الثمينة وممسوكة على غير الصيغ القانونية.

وكشف ان النيابة العمومية أذنت بتفتيش المحلّين حيث تم العثور على كميات هامة من المصوغ ذو جودة عاليد جدّا ومرصّع بالألماس، مشيرا ان صاحب المحلّ لم يُدلي بما يُثبت مصدر هذه البضاعة.

وأوضح الناطق باسم الديوانة التونسية انه سيتم إحالة الملفّ على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم.