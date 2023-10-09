ارتفاع حصيلة قتلى زلازل أفغانستان إلى حوالي 2500 والآلاف بلا مأوى..#خبر_عاجل

ارتفعت حصيلة سلسلة الزلازل التي ضربت ولاية “هرات” غربي أفغانستان السبت إلى قرابة 2500 قتيل، وبات الآلاف دون غذاء أو مأوى، في أقوى هزات أرضية منذ سنوات في الدولة الجبلية المعرضة للزلازل.

وتضاربت الحصيلة النهائية لعدد القتلى، فبينما قال المتحدث باسم وزارة الكوارث في حكومة حركة طالبان في أفغانستان جنان سيد -في رسالة لرويترز- إن الحصيلة بلغت 2445 قتيلا وأكثر من 2000 مصاب، نقل المتحدث باسم شرطة العاصمة كابل خالد زادران عن مسؤولين في هيئة إدارة الكوارث الأفغانية أن الحصيلة تجاوزت 2500 قتيل، بحسب وكالة الأناضول.

وقال زادران إن أكثر من 1300 منزل دمرت جزئيا أو كليا جراء تلك الزلازل، في وقت تكافح فيه فرق الإغاثة والإنقاذ للاستجابة لتلك الاحتياجات وانتشال الضحايا والجرحى المحاصرين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

رويترز