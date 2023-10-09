ميلان يطرح قميص حارس المرمى باسم جيرو بعد تألقه أمام جنوة

أعلن ميلان الإيطالي طرح قميص حارس مرماه يحمل اسم أوليفييه جيرو للبيع بعد الأداء البطولي الذي قدمه المهاجم في الدفاع عن مرماه في الفوز 1-صفر على جنوة يوم السبت لحساب الجولة الثامنة للبطولة الايطالية لكرة القدم.

وحصل مايك ماينان حارس مرمى ميلان على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع وحل محله جيرو الذي تألق في التصدي لمحاولة من جورج بوشكاش قبل صافرة النهاية.

كما أضاف ميلان اسم جيرو إلى قائمة حراس مرمى الفريق الأول على موقعه على الانترنت.

وقال ميلان في بيان “الليلة الماضية، أصبح أوليفييه جيرو جزءا من تاريخ ميلان بالدفاع ببسالة عن مرمى ميلان في الدقائق الأخيرة من مباراتنا أمام جنوة”.

وأضاف “قرر النادي تكريم أدائه في خط الدفاع الأخير بإدراج اسمه على قائمة حراس المرمى. علاوة على ذلك، يمكن للجماهير الآن شراء قميص حارس المرمى وإضافة جيرو 9 إليه”.

ونفذ القميص الأساسي لحارس المرمى من متجر ميلان الرسمي اليوم الاثنين.