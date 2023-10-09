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بعد أن تخلدت بذمتها ديون تفوق المليار بلدية أريانة تزيل اللافتات الاشهارية

2023/10/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

شرعت بلدية أريانة منذ أول أمس السبت، في تنفيذ حملة لإزالة اللافتات الاشهارية التابعة لعدد من الشركات الخاصة التي تلددت في خلاص المعاليم الموظفة على هذه اللافتات، وتخلدت بذمتها ديون غير مسددة لفائدة البلدية.

وأوضح مصدر من بلدية أريانة في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عدد الشركات المعنية بعمليات إزالة اللافتات الاشهارية يبلغ 9 شركات، تخلدت بذمتها مبالغ تفوق 1 مليون دينار تعود إلى سنة 2023 والسنوات التي سبقتها.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم اللجوء إلى هذا الإجراء بعد التنبيه على الشركات في مناسبات متعددة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض، دون جدوى.

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