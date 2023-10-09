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عاجل: دليلة مصدق تؤكد تعكر الحالة الصحية لجوهر بن مبارك..

2023/10/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت المحامية دليلة بن مبارك مصدق أنه تم إطلاق سراح ابنتها منذ قليل بعد أن تم ”احتجازها” خلال زيارتها لخالها جوهر بن مبارك في مستشفى الحبيب ثامر.

وأكدت مصدق في تصريح لموزاييك أن وعكة صحية أصابت اليوم شقيقها جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 14 يوما أثناء زيارة هيئة الدفاع له.

وأضافت أن ملامحه بدت متعبة للغاية اليوم قبل أن يصاب بحالة إغماء ما استوجب نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى الحبيب ثامر مؤكدة على أن هيئة الدفاع لم تتمكن من الإطلاع عن ملفه الصحي.

وحسب ما ورد من معطيات على هيئة الدفاع بينت المحامية دليلة مصدق أنه تمت إعادة شقيقها مساء إلى زنزانته دون الكشف عن حقيقة وضعه الصحي.

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