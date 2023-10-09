بورصة تونس تنهي تداولات الإثنين على تراجع بنسبة 0،27 بالمائة

أقفلت بورصة تونس تداولات، الإثنين، على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس”، بنسبة 0،27 بالمائة عند مستوى 8458،01 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 3،3 مليون دينار. وسجل سهم بنك الأمان خلال هذا اليوم عملية تبادل كتل بقيمة 1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم ” سرفيكوم” قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،6 بالمائة (0،230د).

وارتفع سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، بنسبة 3،9 بالمائة (0،270د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 14 ألف دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم شركة ” سمارت تونس” بنسبة 4 بالمائة (15،260د)، متبوعا بسهم شركة اسمنت قرطاج الذي انخفض بنسبة 1،5 بالمائة (2،030د)، علما وأن السهم سجل حجم تداول في حدود 95 الف دينار.

واستأثر سهم بنك الأمان بأكبر حجم تداول خلال الحصة، بقيمة 1،6 مليون دينار، علما وأن السهم تراجع بنسبة 0،25 بالمائة (39،500د).