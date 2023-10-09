بن عروس : تركيز عمل فرق التحيين المتنقلة على المناطق الصناعية واعادة توزيع المكاتب القارة والمتنقلة

يواصل اعوان التحيين بالهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس نشاطهم الميداني لتحيين السجل الانتخابي وتسجيل الناخبين لانتخابات المجالس المحلية بعد انتهاء المرحلة الأولى وانطلاق المرحلة الثانية للتحيين بإثبات العنوان الفعلي للناخبين .

واعتمدت الهيئة الفرعية للانتخابات توجها جديدا في عمليات التحيين حيث تم التركيز على العمل وفق المحاور الأساسية التي ضبطتها الهيئة العليا في إطار مشاريع العمل المقترحة للقيام بعمليات التحسيس والتعريف بانتخابات المجالس المحلية ومجلس الأقاليم والجهات وتحيين سجلات الناخبين

وقد تم الاتفاق بين الهيئة الفرعية و المجامع الصناعية وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس أميرة الجبالي على تنظيم زيارات ميدانية مركزة للمناطق الصناعية وذلك وفق جدول زمني يتم ضبطه مسبقا .

وشرع فريقان من أعوان التحيين بالهيئة اليوم الاثنين في التنقل الميداني إلى المنطقة الصناعية ببرج غربال ببن عروس حيث انطلقوا في إجراء مسح ميداني لكبرى المؤسسات المنتصبة بالمنطقة والتواصل مع الفئات العاملة والناشطة فيها على أن تتواصل مع بقية المؤسسات بشكل متواتر خلال الأيام القادمة

ويتم التركيز في مشاريع العمل المقترحة في برنامج العمل الميداني على الدوائر الانتخابية ذات الأولوية القصوى والعمادات ذات الحساسية العالية ، واليات الاتصال والتواصل المباشر بالأحياء السكنية وتوزيع المطويات التوجيهية والتحسيسية ، وتسجيل المواطنين والموظفين والعملة بالمؤسسات العمومية ، وتسجيل المواطنين بالمناطق الصناعية والمبيتات الجامعية والجامعات والفضاءات الشبابية وكذلك تسجيل المرأة الريفية واليد العاملة الفلاحية والعمال في المشاريع الكبرى وأصحاب المهن الحرة والتجار والفضاءات العمومية .

وقلصت الهيئة وفق ذات المصدر من عدد المكاتب القرة لتصبح 48 مركزا بعد ان كانت في حدود 66 مكتبا قارا واضافة الاعوان الباقين للفرق المتنقلة الـ 34 فريقا بكافة عمادات الجهة

يذكر انه تمت إضافة 3 مراكز اقتراع جديدة على مستوى الخارطة الانتخابية بولاية بن عروس تمثل عمادات بيضاء لتكتلات سكانية لا يوجد بها مركز اقتراع وتتوزع على حي بن عرفة ببن عروس حيث تم تركيز مكتب اقتراع بدار الشباب ببن عروس وبحمام الأنف ( المدينة 2) أين تم إحداث مركز اقتراع بالمدرسة الإعدادية الحبيب ثامر بحمام الأنف ومركز اقتراع بمركز الصيانة لوزارة التربية لمتساكني حي فرحات حشاد بحمام الانف .

ويبلغ العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع بولاية بن عروس 156 مركز اقتراع موزعين على 12 معتمدية وسيتم تحديد مكاتب الاقتراع بها بعد استكمال عملية تحيين السجل الانتخابي وضبط عدد الناخبين بكل دائرة انتخابية .