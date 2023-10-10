البطولة الالمانية: نادي أوغسبورغ يقيل مدربه أنريكو ماسن

أعلن نادي أوغسبورغ الألماني، إقالة مدربه أنريكو ماسن بعد أيام من خسارته أمام دارمشتات على أرضه بنتيجة 2 – 1 في مسابقة البطولة الالمانية لكرة القدم.

وذكر النادي الذي يحتل المركز الخامس عشر في المسابقة في بيان له: “قرر أوغسبورغ إقالة المدرب أنريكو ماسن.. وتعيين مدرب فريق تحت 23 عاما توبياس ستروبل بصورة مؤقتة بانتظار تعيين مدرب جديد”.

واعتبر النادي أن تغيير المدرب كان ضروريا بعد الخروج من مسابقة كأس ألمانيا على يد أونتراخينغ من الدرجة الثالثة، وتحقيق الفريق فوزا وحيدا وتعادلين في سبع مباريات في منافسات البطولة .

وبات ماسن (39 عاما) أول مدرب تتم إقالته هذا الموسم في البطولة الألمانية، وكان قد استلم منصبه في عام 2022 بعد أن أشرف على تدريب رديف بوروسيا دورتموند، ونجح ماسن في إبقاء أوغسبورغ في مصاف أندية الدرجة الأولى في موسمه الأول باحتلاله المركز الخامس.